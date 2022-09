Insigne sul Napoli: “In Champions faranno bella figura. Spalletti? E’ un grande” (Di martedì 6 settembre 2022) Intervista esclusiva ai microfoni di Prime Video per Lorenzo Insigne. L’ex attaccante del Napoli, attualmente al Toronto, ha raccontato della sua storia d’amore con il club partenopeo. “Domani sarò davanti alla televisione a tifare per loro, i miei compagni scenderanno in campo carichi e faranno una bella figura”. “Sono stato lì 11 anni con alti e bassi, però essendo napoletano tutto aveva un peso diverso, dovevo dimostrare il triplo. Ho qualche rimpianto, a volte non mi sono comportato da professionista, e spesso mi chiudo in me stesso. Il saluto però che mi hanno omaggiato i tifosi del Napoli, mi ha reso orgoglioso. Qualcosa di buono devo aver fatto”. Su mister Spalletti ha aggiunto: “Ha ragione ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Intervista esclusiva ai microfoni di Prime Video per Lorenzo. L’ex attaccante del, attualmente al Toronto, ha raccontato della sua storia d’amore con il club partenopeo. “Domani sarò davanti alla televisione a tifare per loro, i miei compagni scenderanno in campo carichi euna”. “Sono stato lì 11 anni con alti e bassi, però essendo napoletano tutto aveva un peso diverso, dovevo dimostrare il triplo. Ho qualche rimpianto, a volte non mi sono comportato da professionista, e spesso mi chiudo in me stesso. Il saluto però che mi hanno omaggiato i tifosi del, mi ha reso orgoglioso. Qualcosa di buono devo aver fatto”. Su misterha aggiunto: “Ha ragione ...

