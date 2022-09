Insigne su Napoli-Liverpool: “Sono certo di una cosa”, poi la dichiarazione d’amore ai tifosi (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, oggi di proprietà del Toronto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Amazon Prime Video ricordando, tra le altre cose, quelli che Sono stati i suoi anni trascorsi con la maglia azzurra. “Mi mancate tutti e farò sempre il tifo per voi”, ha dichiarato l’attaccante nel corso dell’intervista. “Sono stati 11 anni con alti e bassi. Essendo napoletano, dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace ogni tanto non aver avuto degli atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano e ci osservano. Quello dispiace. A volte mi chiudo in me stesso e sicuramente è stato quello a far sì che non si creasse una grande empatia con i tifosi. Loro Sono molto esigenti ma anche quando non vinci vedono che ti impegni e che dai tutto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex capitano delLorenzo, oggi di proprietà del Toronto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Amazon Prime Video ricordando, tra le altre cose, quelli chestati i suoi anni trascorsi con la maglia azzurra. “Mi mancate tutti e farò sempre il tifo per voi”, ha dichiarato l’attaccante nel corso dell’intervista. “stati 11 anni con alti e bassi. Essendo napoletano, dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace ogni tanto non aver avuto degli atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano e ci osservano. Quello dispiace. A volte mi chiudo in me stesso e sicuramente è stato quello a far sì che non si creasse una grande empatia con i. Loromolto esigenti ma anche quando non vinci vedono che ti impegni e che dai tutto ...

