Insigne: «A volte mi chiudo in me stesso, perciò a Napoli non si è creata grande empatia coi tifosi»

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista ad Amazon Prime Video. Di seguito un'anticipazione delle sue parole.

Su Napoli-Liverpool. «I miei compagni faranno bella figura e io sarò qui davanti alla televisione a tifare per loro. Ho letto che dopo l'uscita dei biglietti, i posti si sono esauriti in 4 ore. Questo è un bene per la squadra cosi scenderanno in campo carichi e faranno una grande partita»

Sulla sua militanza in azzurro. «Sono stati undici anni con alti e bassi (…) Però essendo napoletano aveva un peso in più perché dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace ogni tanto non aver avuto degli atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano e ci osservano. Quello dispiace. A volte mi chiudo in me stesso e ...

