"Insieme per una foto...". E la fidanzata di Blanco viene "massacrata" (Di martedì 6 settembre 2022) Martina Valdes, fidanzata di Blanco, è stata sommersa dalle critiche per aver condiviso un post scherzoso con una foto di Matteo Salvini Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Martina Valdes,di, è stata sommersa dalle critiche per aver condiviso un post scherzoso con unadi Matteo Salvini

CarloCalenda : Invece di cianciare sul #votoutile, facciamo tutti insieme qualcosa di molto utile. Consentiamo ai ragazzi… - NaliOfficial : Ero così impaziente di farvi ascoltare #Bellissima che adesso voglio sapere! La state ascoltando? La state ballando… - demagistris : Noi di @unione_popolare siamo lieti di annunciare l’arrivo in Italia di @JLMelenchon. Insieme per un fronte pacifis… - Mainagioia9393 : @J0j0j01010 @OverpartyC @Simona43276333 @Bubadinayu Ha appena bloccato anche me (per quale motivo poi?) ??aspettami che piangiamo insieme ?? - ferny77528037 : @dariofrance @stefaniagrilli Per i danni che hai fatto a questo Paese ti dovrebbero rinchiudere, insieme ai tuoi so… -