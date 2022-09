Inps, Assegno Unico Universale, nei primi cinque mesi di competenza erogati alle famiglie più di 6 miliardi di euro. (Di martedì 6 settembre 2022) ... con i dati relativi alle domande presentate nel periodo gennaio - luglio 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo - luglio 2022 ( https://www.Inps.it/dati - ricerche - e - ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 6 settembre 2022) ... con i dati relatividomande presentate nel periodo gennaio - luglio 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre dimarzo - luglio 2022 ( https://www..it/dati - ricerche - e - ...

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico: erogati dall'Inps in 5 mesi oltre 6 miliardi - RaiNews - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico, Inps: in primi 5 mesi erogati a famiglie oltre 6 miliardi - T… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico Inps 2022, ultime news - - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - ASSEGNO UNICO. INPS, EROGATI OLTRE 6 MILIARDI IN 5 MESI - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno Unico: Inps, erogati oltre 6 mld in primi 5 mesi-2 - LaPresse -