Innovazione, presentato alla Smm di Amburgo nuovo sistema di sicurezza per le navi (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - presentato alla fiera Smm diAmburgo, in Germania, un nuovo sistema di sicurezza per le navi. Si tratta di un sistema di misurazione delle deformazioni 2D e 3D basato sulla tecnologia delle fibre ottiche sensing presentato dal Gruppo Mon-it, Il nuovo sistema di controllo per le navi si chiama Of Ship ed offre un sistema di monitoraggio automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "La sicurezza di una nave e del suo carico dipende da una pronta individuazione dei guasti, possibilmente prima ancora che si verifichino, controllando tutte le deviazioni dei parametri vitali. Oggi questo può essere fatto in modo semplice, combinando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) -fiera Smm di, in Germania, undiper le. Si tratta di undi misurazione delle deformazioni 2D e 3D basato sulla tecnologia delle fibre ottiche sensingdal Gruppo Mon-it, Ildi controllo per lesi chiama Of Ship ed offre undi monitoraggio automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Ladi una nave e del suo carico dipende da una pronta individuazione dei guasti, possibilmente prima ancora che si verifichino, controllando tutte le deviazioni dei parametri vitali. Oggi questo può essere fatto in modo semplice, combinando ...

ledicoladelsud : Innovazione, presentato alla Smm di Amburgo nuovo sistema di sicurezza per le navi - lifestyleblogit : Innovazione, presentato alla Smm di Amburgo nuovo sistema di sicurezza per le navi - - italiaserait : Innovazione, presentato alla Smm di Amburgo nuovo sistema di sicurezza per le navi - fisco24_info : Innovazione, presentato alla Smm di Amburgo nuovo sistema di sicurezza per le navi: (Adnkronos) - Intelligenza arti… - laboescapes : RT @LaStatale: E' stato presentato #MUSA, il progetto di @unimib @polimi @Unibocconi e @LaStatale che vede la collaborazione di 24 sogget… -