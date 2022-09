Influenza in arrivo: la Toscana potenzia la rete dei medici sentinella (Di martedì 6 settembre 2022) La Regione Toscana potenzia la propria rete dei medici ‘sentinella’ contro l’Influenza: una rete di medici di medicina generale, pediatri e laboratori di riferimento che esiste dal 2000 ed in grado di rilevare settimanalmente l’andamento dell’Influenza e la circolazione dei diversi ceppi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 settembre 2022) La Regionela propriadei’ contro l’: unadidina generale, pediatri e laboratori di riferimento che esiste dal 2000 ed in grado di rilevare settimanalmente l’andamento dell’e la circolazione dei diversi ceppi L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Influenza in arrivo: la Toscana potenzia la rete dei medici sentinella - b6e86e59c8dc4d1 : @Agenzia_Ansa Anche perché è arrivo da 2 o anche 3 forse cadute da COVID e quindi l'ho superato tranquillamente sen… - Ozymandias1976 : @AStramezzi Molti di noi l'hanno vissuta. Sulla 'liberazione' molti storici hanno dei dubbi e l'arrivo di Borís Nik… - PAOLO30158591 : RT @SereDomenici: Tg5: Nuove regole e meno rigide per il ritorno a scuola. Ovviamente se non saliranno i contagi. Quindi questa farsa dure… - risottodivita : RT @SereDomenici: Tg5: Nuove regole e meno rigide per il ritorno a scuola. Ovviamente se non saliranno i contagi. Quindi questa farsa dure… -