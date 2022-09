“Infastidito da alcune voci…” | la frecciata velenosa dell’ex Napoli

Leggi su serieanews

(Di martedì 6 settembre 2022) L’exha parlato in una lunga intervista in cui si è raccontato, facendo riferimento anche ad alcuni momenti difficili della sua carriera. Il campione italiano europeo ed exha parlato, in una lunga intervista ai canali del suo attuale club, di quelli che sono stati alcuni momenti difficili della sua carriera. Così come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.