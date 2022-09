India, giostra per bambini si stacca improvvisamente da 25 metri e crolla a terra: almeno 10 feriti | VIDEO (Di martedì 6 settembre 2022) India, giostra si stacca e crolla a terra: almeno 10 feriti VIDEO In India una giostra per bambini si è improvvisamente staccata mentre era a 25 metri da altezza ed è crollata a terra, provocando il ferimento di almeno 10 persone tra donne e bambini. La vicenda è avvenuta nella serata di domenica 4 settembre in una luna park nel distretto Indiano del Mohali, parte dello Stato del Punjab. Al momento dell’incidente, sulla giostra erano presenti almeno 15 persone, le quali hanno denunciato l’assenza di misure di sicurezza adeguate. Sul ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022)si10Inunapersi èta mentre era a 25da altezza ed èta a, provocando il ferimento di10 persone tra donne e. La vicenda è avvenuta nella serata di domenica 4 settembre in una luna park nel distrettono del Mohali, parte dello Stato del Punjab. Al momento dell’incidente, sullaerano presenti15 persone, le quali hanno denunciato l’assenza di misure di sicurezza adeguate. Sul ...

