In Italia 24.855 nuovi casi covid e tasso di positività al 12,3% (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Sono 24.855 i nuovi casi covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 6.610 precedenti e i 31.088 di martedì scorso; 202.240 i tamponi processati a fronte dei 63.822 di ieri per cui il tasso di positività sale dal 10,4 al 12,3%. I decessi di oggi sono 80 (ieri 40), per un totale da inizio pandemia di 175.952. Restano 185, come ieri, le terapie intensive - con 24 ingressi del giorno - mentre sono 107 in meno i ricoveri ordinari (ieri -7) per un totale di 4.459. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è la Lombardia con 3.980, davanti a Veneto (3.074), Campania (2.455), Lazio (2.131) e Piemonte (1.818). Il numero dei casi totali da inizio pandemia sale a 21.969.725. I ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Sono 24.855 i nuoviinnelle ultime 24 ore contro i 6.610 precedenti e i 31.088 di martedì scorso; 202.240 i tamponi processati a fronte dei 63.822 di ieri per cui ildisale dal 10,4 al 12,3%. I decessi di oggi sono 80 (ieri 40), per un totale da inizio pandemia di 175.952. Restano 185, come ieri, le terapie intensive - con 24 ingressi del giorno - mentre sono 107 in meno i ricoveri ordinari (ieri -7) per un totale di 4.459. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovioggi è la Lombardia con 3.980, davanti a Veneto (3.074), Campania (2.455), Lazio (2.131) e Piemonte (1.818). Il numero deitotali da inizio pandemia sale a 21.969.725. I ...

sulsitodisimone : In Italia 24.855 nuovi casi covid e tasso di positività al 12,3% - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Sono 1595 i nuovi positivi in Sicilia per quanto riguarda il Covid19. Non sono stati riportati, per un problema tecnico, i dati… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 24.855 nuovi casi (-20% in 7 giorni) e 80 vittime: I dati del bollettino Covid… - messina_oggi : Covid, In Italia 24.855 contagi e 80 decessiMILANO (ITALPRESS) - Sono 24.855 i nuovi positivi al Coronavirus in Ita… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 24.855 nuovi casi e 80 morti nelle ultime 24 ore -

In Italia 24.855 nuovi casi covid e tasso di positività al 12,3% AGI - Sono 24.855 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 6.610 precedenti e i 31.088 di martedì scorso; 202.240 i tamponi processati a fronte dei 63.822 di ieri per cui il tasso di positività ... Covid, il bollettino del 6 settembre: 24.855 nuovi casi, 80 morti. Tasso di positività al 12,2% I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 24.855. in aumento rispetto ai 6.610 di ieri. I morti sono 80, ieri ne erano stati segnalati 40. ****Iscriviti alla newsletter ... AGI - Sono 24.casi Covid innelle ultime 24 ore contro i 6.610 precedenti e i 31.088 di martedì scorso; 202.240 i tamponi processati a fronte dei 63.822 di ieri per cui il tasso di positività ...casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore sono 24.. in aumento rispetto ai 6.610 di ieri. I morti sono 80, ieri ne erano stati segnalati 40. ****Iscriviti alla newsletter ...