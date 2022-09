In Finlandia il congedo parentale diventa paritario: 160 giorni per entrambi i genitori (Di martedì 6 settembre 2022) La premier finlandese Sanna Marin continua ad essere esempio di civiltà e, malgrado la pioggia di critiche piovutale addosso per gli ormai noti video che la ritraevano ballare a una festa privata, ha proseguito imperterrita la sua attività politica progressista, riuscendo a raggiungere nuovi ed esemplari traguardi, che si spera possano mettere a tacere una volta per tutte le malelingue. L’ultimo è l’entrata in vigore della nuova legge sul congedo parentale. Si tratta di una misura volta a raggiungere una maggiore parità di genere, che in Finlandia permetterà ad entrambi i genitori di godere di 160 giorni a testa di congedo parentale, con la possibilità di trasferirne 63 al partner o a chi si prende cura del figlio/a. La legge sarà applicabile ai ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) La premier finlandese Sanna Marin continua ad essere esempio di civiltà e, malgrado la pioggia di critiche piovutale addosso per gli ormai noti video che la ritraevano ballare a una festa privata, ha proseguito imperterrita la sua attività politica progressista, riuscendo a raggiungere nuovi ed esemplari traguardi, che si spera possano mettere a tacere una volta per tutte le malelingue. L’ultimo è l’entrata in vigore della nuova legge sul. Si tratta di una misura volta a raggiungere una maggiore parità di genere, che inpermetterà addi godere di 160a testa di, con la possibilità di trasferirne 63 al partner o a chi si prende cura del figlio/a. La legge sarà applicabile ai ...

