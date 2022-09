Ilary Blasi, nello spot di Lenor spariscono (anche) le foto con Totti (Di martedì 6 settembre 2022) Ilary Blasi per Lenor ha registrato molteplici spot pubblicitari. Il più famoso, ovvero quello dove cita la ‘metafora calcistica‘, ha già subìto le modifiche del caso. Fingendo di essere al telefono con lui, la conduttrice esordisce con: “Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”. Poi, tappando il microfono e rivolgendosi a noi ironizza: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. Chiudendo lo spot con il motto: “Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, proprio quest’ultima frase sarebbe stata cambiata: “Una nostra fonte che ha appena visto lo spot in tv, su Focus e ... Leggi su biccy (Di martedì 6 settembre 2022)perha registrato molteplicipubblicitari. Il più famoso, ovvero quello dove cita la ‘metafora calcistica‘, ha già subìto le modifiche del caso. Fingendo di essere al telefono con lui, la conduttrice esordisce con: “Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E conPerle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”. Poi, tappando il microfono e rivolgendosi a noi ironizza: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. Chiudendo locon il motto: “ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, proprio quest’ultima frase sarebbe stata cambiata: “Una nostra fonte che ha appena visto loin tv, su Focus e ...

