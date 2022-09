Il Titanic in 8k come non l’abbiamo mai visto: «I colori sono fenomenali» – Il video (Di martedì 6 settembre 2022) Il Titanic dettagliato e definito come non mai. È questo quello che si vede nelle nuove riprese dello storico transatlantico che affondò il 15 aprile 1912 nel nord dell’Oceano Atlantico. Per la prima volta il relitto della nave è stato ripreso in 8k – ovvero una definizione doppia rispetto a quella dei più moderni televisori – dalla compagnia OceanGate Expeditions nella sua vista alla nave di quest’anno. Il relitto si trova a quasi quattro chilometri di profondità, a 740 chilometri dalle coste settentrionali del Canada. OceanGate è specializzata in questo tipo di spedizione e si affida storici e ricercatori per scoprire sempre più dettagli di un affondamento tanto noto quanto mitizzato. È anche possibile immergersi con un sottomarino per essere dei pochi privilegiati che hanno visto il relitto dal vivo, al prezzo di 250 mila dollari. ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Ildettagliato e definitonon mai. È questo quello che si vede nelle nuove riprese dello storico transatlantico che affondò il 15 aprile 1912 nel nord dell’Oceano Atlantico. Per la prima volta il relitto della nave è stato ripreso in 8k – ovvero una definizione doppia rispetto a quella dei più moderni televisori – dalla compagnia OceanGate Expeditions nella sua vista alla nave di quest’anno. Il relitto si trova a quasi quattro chilometri di profondità, a 740 chilometri dalle coste settentrionali del Canada. OceanGate è specializzata in questo tipo di spedizione e si affida storici e ricercatori per scoprire sempre più dettagli di un affondamento tanto noto quanto mitizzato. È anche possibile immergersi con un sottomarino per essere dei pochi privilegiati che hannoil relitto dal vivo, al prezzo di 250 mila dollari. ...

