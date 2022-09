Il terzo episodio di House of The Dragon commentato con le gif (senza spoiler) (Di martedì 6 settembre 2022) La serie prende ritmo: non mancano i colpi di scena e nemmeno un certo gusto splatter, che non guasta. Ecco le nostre riflessioni Leggi su wired (Di martedì 6 settembre 2022) La serie prende ritmo: non mancano i colpi di scena e nemmeno un certo gusto splatter, che non guasta. Ecco le nostre riflessioni

HaruhiBlack : Ore 3.30 e solamente ora mi è passata l'adrenalina per il terzo episodio di House of the Dragon e posso provare a dormire - pjw95s : @H0Toxygen sono al terzo episodio e fino ad ora lo adoro - hvrricaxe : @claaulap guarda io troppo. ancora devo vedere il terzo episodio ma mi hanno detto che è stato sublime ?? - ladycapuleti : sentita disperatamente la mancanza della regina che fu mia moglie in questo terzo episodio #HouseOfTheDragonHBO - camurriusu : Immagine esclusiva degli sceneggiatori degli ultimi 15 minuti del terzo episodio. #HouseoftheDragon -