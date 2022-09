Il sottosegretario Nicola Molteni venerdì in visita all’hotspot

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 6 settembre 2022) Siamo nel vivo della campagna elettorale anche a Taranto.9 settembre, in mattinata, ilal Ministero dell'interno on.(Lega) sarà ina Taranto per un sopralluogo presso l'hotspot. Ilvisiterà la struttura per comprendere quelle che sono le condizioni della stessa e di lavoro delle forze dell'ordine impiegate. L'hotspot, collocato a ridosso dell'area industriale tarantina, da sempre è al centro di polemiche proprio per le questioni ambientali e per le misure di sicurezza.