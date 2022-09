Il sindacato dei Carabinieri contro l’ufficiale che ha insultato il 13enne morto a Gragnano | «Atto di bullismo gravissimo | non merita la divisa»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 settembre 2022) «Bene il provvedimento disciplinare per chi si è espresso in questi termini nei confronti dei genitori di un povero ragazzo vittima diche oggi non c’è più». Ha commentato così Antonio Serpi, segretario generale del Sim, la decisione dell’Arma di avviare un avviare un provvedimento disciplinare nei confronti di Antonino Briguglio, istruttore della Scuola ufficiale. Briguglio, nei giorni scorsi, si era espresso sul caso delil 1° settembre acommentando: «Se allevi conigli, non avrai leoni. Magari la colpa è di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino». Da qui la decisione dell’Arma deidi avviare un provvedimento disciplinare. «Questa frase è undi ...