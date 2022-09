Il ‘segreto’ di Ilary Blasi: quello che nessuno avrebbe mai immaginato (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte vorrebbero avere la pelle liscia e luminosa come quella di Ilary Blasi: la conduttrice ha rivelato sui social qual è il suo ‘segreto’. Nonostante il periodo che sta attraversando non sia di certo uno dei migliori a causa della separazione da Totti, Ilary Blasi continua comunque a mostrarsi al meglio della sua forma e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 settembre 2022) Tutte vorrebbero avere la pelle liscia e luminosa come quella di: la conduttrice ha rivelato sui social qual è il suo. Nonostante il periodo che sta attraversando non sia di certo uno dei migliori a causa della separazione da Totti,continua comunque a mostrarsi al meglio della sua forma e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme all'Eur prima dell'addio definitivo Divorzio Totti - Blasi, Ilary e Francesco di nuovo insieme. Potrebbe trattarsi degli ultimi momenti ... Nessun incontro segreto con i suoi avvocati, quindi, che stanno comunque lavorando al caso, non ... "Lo fece per i soldi e la carriera". Ilary Blasi, il segreto del suo passato Ilary Blasi, il segreto del passato: il servizio fotografico. Nonostante tutto, c'è da dire che sotto i riflettori c'è proprio (e sempre) Ilary Blasi . Nessuno al momento sta "scavando" poi troppo ...