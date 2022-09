Il ricatto di Putin all’Europa sull’energia e il caro bollette, ecco le scudo Ue (Di martedì 6 settembre 2022) Due soluzioni per il price cap, maxi-stretta sugli speculatori: ecco le proposte sul tavolo di Bruxelles Leggi su lastampa (Di martedì 6 settembre 2022) Due soluzioni per il price cap, maxi-stretta sugli speculatori:le proposte sul tavolo di Bruxelles

rulajebreal : Cedere al ricatto energetico di Putin non e’ neutralità ne sovranità’ ma sottomissione. Con l’impennata nei prezzi… - EnricoLetta : Di fronte all’evidente e dichiarato ricatto di #Putin ???? deve reagire con tutta la forza possibile per difendere ci… - GiovaQuez : Boris Johnson: 'Putin ha lanciato un attacco kamikaze all'economia mondiale. Ma credo che ci sarà un esito positivo… - ISgalambro : RT @Open_gol: Mosca annuncia il blocco del metano. Ma potrebbe essere un bluff. Intanto l’Europa ragiona sul tetto al prezzo. Sul tavolo le… - 60_cla : RT @BubaBubmar: qualcuno afferma che il tetto al prezzo del gas sarà un ulteriore costo per le economie occidentali ma subire il ricatto di… -