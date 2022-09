Il programma di Verdi e Sinistra Italiana: ambiente, lavoro, diritti civili (Di martedì 6 settembre 2022) Il programma politico dei Verdi-Sinistra Italiana si concentra sull'ambiente, sul lavoro e sui diritti civili Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Ilpolitico deisi concentra sull', sule sui

kazuhetto : il programma di verdi sinistra è fatto mooolto bene e tratta di molte cose importanti però non lo cagherà nessuno - ServiBeatrice : @mbartolotta63 Stavolta voto Conte, per fiducia, penso che non sia più l'inesperto avvocato del suo primo governo.H… - Avvmolgiu : @lisanoja @EnricoLetta @pdnetwork Come dice Calenda il vostro programma ha se di destra e cose di sinistra. Siete s… - Giancar50009956 : @Agenzia_Ansa Perché rimosso? Il migliore a sintetizzare il programma principe dei verdi (scuro) - PorellaOfficial : RT @gaypressit: -