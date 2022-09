Il primo promo di Grey’s Anatomy 19, con Meredith e i tirocinanti, infonde fiducia: “Un’esplosione di novità” (Di martedì 6 settembre 2022) Il primo promo di Grey’s Anatomy 19 è molto più di un semplice teaser: stavolta ABC ha deciso di fare le cose per bene, nel lanciare una stagione che può rappresentare una rinascita per la sua serie veterana oppure affossarla definitivamente. E le impressioni a caldo sembrano far propendere per la prima ipotesi. Nel promo di Grey’s Anatomy 19 rilasciato il 6 settembre, a un mese esatto dal debutto della stagione, si delinea il nuovo corso del Grey Sloan Memorial Hospital, dopo il finale shock della diciottesima edizione: Meredith Grey prende in mano le redini del programma di specializzazione che ha formato lei e i suoi colleghi, per salvarlo dalla chiusura e per recuperarne la credibilità. Per raggiungere lo scopo, punta su un gruppo eterogeneo di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Ildi19 è molto più di un semplice teaser: stavolta ABC ha deciso di fare le cose per bene, nel lanciare una stagione che può rappresentare una rinascita per la sua serie veterana oppure affossarla definitivamente. E le impressioni a caldo sembrano far propendere per la prima ipotesi. Neldi19 rilasciato il 6 settembre, a un mese esatto dal debutto della stagione, si delinea il nuovo corso del Grey Sloan Memorial Hospital, dopo il finale shock della diciottesima edizione:Grey prende in mano le redini del programma di specializzazione che ha formato lei e i suoi colleghi, per salvarlo dalla chiusura e per recuperarne la credibilità. Per raggiungere lo scopo, punta su un gruppo eterogeneo di ...

mariafernaz : RT @News_e_Promo: Terzo promo e primo promo ufficiale di settembre con le immagini tratte dalla serie per la fiction #ViolaComellMare con #… - aletp4 : Per chi fosse interessato c’è la promo di NOWTV, L’ APP di Sky ..! Tutto lo sport #ChampionsLeague inclusa a 5.99… - DonKalulu20 : @rujj98 Lo so infatti attivai NowTV a fine primo tempo perché avevo tipo una promo di benvenuto con un mese a 5€ - ansiahanim : @greatescapef Diciamo che come primo taiser è grande no. Aspettiamo proprio il promo. - OmShanti1207 : RT @News_e_Promo: Terzo promo e primo promo ufficiale di settembre con le immagini tratte dalla serie per la fiction #ViolaComellMare con #… -