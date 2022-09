Il premio M100 Media Award va al popolo ucraino che combatte per la democrazia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 settembre 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha scosso l’Europa e il mondo intero. Tutti i Paesi occidentali sono attivi da mesi per sostenere Kyjiv e le altre città dello Stato europeo, in una lotta contro un regime autoritario e criminale. Il compito più duro, però, è nelle mani dell’Ucraina e dei suoi cittadini. Ilresiste da mesi alla brutale invasione russa con forza d’animo, in difesa della libertà e della sovranità nazionale. È per questo motivo che il comitato consultivoha deciso di premiarlo con l’di quest’anno. «Con coraggio eroico e volontà indomita, ilsi è difeso per mesi contro la brutale invasione della Russia», ha spiegato il comitato consultivo, presieduto dal ...