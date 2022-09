Il piano del governo per ridurre i consumi di gas (Di martedì 6 settembre 2022) Lo ha pubblicato il ministero della Transizione ecologica e riguarda anche il riscaldamento di abitazioni e aziende Leggi su ilpost (Di martedì 6 settembre 2022) Lo ha pubblicato il ministero della Transizione ecologica e riguarda anche il riscaldamento di abitazioni e aziende

Mov5Stelle : ? PIANO PUBBLICO DI ASSUNZIONI AL MIC I lavoratori e le lavoratrici della cultura vanno tutelati così come è neces… - Mov5Stelle : ? PROGETTO MEDITERRANEAO Il “progetto Mediterraneo” è un piano di promozione e sviluppo di quella che si potrebbe… - enpaonlus : Decisione ingiustificata e ancor più inaccettabile se risultasse confermata la notizia di un prossimo piano di popo… - QPeriscopica : RT @sole24ore: Al via il piano del governo: riscaldamenti a 19 gradi e 15 giorni in meno. Come funzionerà dai condomini agli ospedali https… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il piano del governo per ridurre i consumi di gas -