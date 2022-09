Il Liverpool avverte i propri tifosi | A Napoli rischiate furti e rapine

Leggi su agi

(Di martedì 6 settembre 2022) AGI - "Inon devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall'area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira pero aggressioni". È quanto il, tramite uno deiaccount ufficiali Twitter, fa sapere aiin trasferta domani aper il match di Champions League. Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. —FC Help ...