Il Liverpool ai tifosi: «Non visitate il centro di Napoli: rischio rapine» (Di martedì 6 settembre 2022) Il Napoli si appresta ad affrontare il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona nella sfida valida per la prima giornata del girone di Champions League. La società inglese ha pubblicato alcune raccomandazioni per i propri supporters che seguiranno la squadra nella trasferta in Italia. Sul sito dei Reds si legge: «Raccomandiamo ai fan di NON L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

