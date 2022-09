Il leader sanguinario fa dietrofront e non molla Putin | guerra contro il satanismo mondiale

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) Ramzan Kadyrov ha dichiarato di essere intenzionato a rimanere capo della Cecenia, dopo l'iniziale annuncio del 4 settembre circa un suo «congedo a tempo indeterminato», seguito ieri dalla dichiarazione del Cremlino secondo cui ilavrebbe invece continuato a guidare la Cecenia. Kadyrov - riporta l'agenzia russa Ria Novosti - ha osservato di non avere il diritto di «andarsene», dal momento che i cittadini gli hanno affidato il compito di guidare la repubblica. «E rispettare questa fiducia - ha spiegato su Telegram - è un mio sacro dovere. Posso andarmene solo chiedendolo al popolo e al presidente della Russia. Pertanto, metto da parte i discorsi sul congedo indefinito per il futuro. Ora non prenderò nemmeno le ferie annuali assegnate». In questo momento cruciale, in cui il Paese sta combattendo il «» in ...