Il gran duo italiano debutta in Indonesia, la missione un vero successo (Di martedì 6 settembre 2022) La musica del '900 napoletano per violino e pianoforte trionfa a Jakarta e Yogyakarta E' appena rientrato in Italia il gran Duo italiano, composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, reduce dal debutto in Indonesia, dove ha tenuto diversi concerti a Jakarta e Yogyakarta su invito di Maria Battaglia, direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Jakarta, e dell'Ambasciata d'Italia. Il Duo ha inoltre svolto un seminario-concerto sulle "Riscoperte musicali del '900 napoletano per violino e pianoforte" ed una master class di violino, pianoforte e musica da camera presso l'Universitas Negeri Fakultas Bahasa dan Seni di Yogyakarta. Un'occasione straordinaria, per i due artisti, che ha visto letteralmente trionfare la musica italiana del '900, ed in particolare quella napoletana, in prima ...

