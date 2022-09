“Il fascismo mi cacciò da scuola, nessuno dei compagni venne a cercarmi”. Gli ex bimbi ebrei in classe 84 anni dopo le leggi razziali (Di martedì 6 settembre 2022) “Stamattina ho recuperato uno di quei mille giorni di scuola che il regime fascista mi ha sottratto”. E’ ancora emozionato Ugo Foà, 94 anni, quando lo raggiungiamo telefonicamente nella sua abitazione romana. Ha appena messo piede in casa dopo un viaggio di 220 chilometri da Arezzo a Roma. “Una fatica che è valsa la pena perché per me è stato davvero di nuovo il mio primo giorno di lezione”. Ugo era un bambino quando Benito Mussolini e il regime fascista approvarono le leggi razziali con la complicità del re Vittorio Emanuele II che controfirmò il provvedimento. Con lui, c’erano molti ragazzi di tutta Italia che hanno scelto di frequentare la quarta liceo alla Cittadella della Pace a Rondine – pochi chilometri da Arezzo – ma anche anche Miriam Cividalli, Lello Dell’Ariccia, Claudio Fano, Carla Neppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Stamattina ho recuperato uno di quei mille giorni diche il regime fascista mi ha sottratto”. E’ ancora emozionato Ugo Foà, 94, quando lo raggiungiamo telefonicamente nella sua abitazione romana. Ha appena messo piede in casaun viaggio di 220 chilometri da Arezzo a Roma. “Una fatica che è valsa la pena perché per me è stato davvero di nuovo il mio primo giorno di lezione”. Ugo era un bambino quando Benito Mussolini e il regime fascista approvarono lecon la complicità del re Vittorio Emanuele II che controfirmò il provvedimento. Con lui, c’erano molti ragazzi di tutta Italia che hanno scelto di frequentare la quarta liceo alla Cittadella della Pace a Rondine – pochi chilometri da Arezzo – ma anche anche Miriam Cividalli, Lello Dell’Ariccia, Claudio Fano, Carla Neppi ...

