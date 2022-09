Il Chelsea subisce una sconfitta shock contro la Dinamo Zagabria nell’esordio della Champions League (Di martedì 6 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il gol iniziale di Mislav Orsic ha condannato il Chelsea svogliato a una sconfitta per 1-0 in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il gol in fuga dell’attaccante croato Orsic si è rivelato sufficiente per la Dinamo per rovesciare i vincitori della Champions League 2021 allo stadio Maksimir. Reece James ha colpito un palo alla morte ma alla Dinamo non è stata negata una vittoria tanto famosa e meritata per i padroni di casa in quanto potrebbe rivelarsi dannosa per i ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il gol iniziale di Mislav Orsic ha condannato ilsvogliato a unaper 1-0 inla. Il gol in fuga dell’attaccante croato Orsic si è rivelato sufficiente per laper rovesciare i vincitori2021 allo stadio Maksimir. Reece James ha colpito un palo alla morte ma allanon è stata negata una vittoria tanto famosa e meritata per i padroni di casa in quanto potrebbe rivelarsi dannosa per i ...

