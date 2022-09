(Di martedì 6 settembre 2022) Comincia male la Champions League per ildi Tuchel che è nello stesso gruppo di Milan e Salisburgo. I Blues sono stati sconfitti 1-0 in trasferta dalla Dinamo Zagabria. Gol di Orsic al 13esimo minuto: una ripartenza improvvisa con Petkovic che di testa anticipae spizza per Orsic che si ritrova quaranta metri di campo e beffa Kepa (sì, ha giocato Kepa) con un delizioso tocco di esterno. Il portiere basco ha pure compiuto una importante parata nel primo tempo deviando sul palo un tiro da trenta metri. Ilovviamente ha reagito, ha costruito occasioni ma non le ha concretizzate. Ancora una prova al di sotto della sufficienza diche –già accaduto dopo la vittoria sul West Ham – viene bersagliato daisu Twitter. Gli dicono di tutto: «Era ...

TheBitlandPrinc : E intanto il Chelsea perde a Zagabria. Bene. ?? #Juventus - Direttur1 : Ma pure il chelsea che perde con gli scappati di casa #ChampionsLeague - napolista : Il Chelsea perde. I tifosi su Koulibaly: «Sostituire Rüdiger con lui è come cambiare la Ferrari con la Fiat» I Blu… - swaggingAc : Il Chelsea che perde non va bene - ffornasaa : Prima sorpresa di questa #ChampionsLeague 2022/2023 Il #Chelsea perde 1-0 a Zagabria -

