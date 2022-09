(Di martedì 6 settembre 2022) La stima deisorride al: 262 alla Camera e 133 al Senato. Numeri scarsi per l'ammucchiata rossa, che ne prenderebbe solo 89 e 46

Giorgia Meloni sbarca a Cagliari in una piazza del Carmine che la accoglie col. La leader di Fdi ripete le stesse cose dette a Perugia, soprattutto sul tema dell'...narrazione di...Un governo diche metta al centro della sua azione le esigenze degli italiani e dell'Italia ' ha detto la Meloni che ha snocciolato una serie di temi caldi a cominciare dalla ... Il centrodestra fa il pienone di seggi: il sondaggio choc per Letta La stima dei seggi sorride al centrodestra: 262 alla Camera e 133 al Senato. Numeri scarsi per l'ammucchiata rossa, che ne prenderebbe solo 89 e 46 ..."I manager delle partecipate, ancorché nomine parzialmente fiduciarie, dovrebbero essere dettate da criteri di oggettiva competenza" ...