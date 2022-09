Il caro energia colpisce anche l’import dei prodotti alimentari: +31% di costi. Coldiretti: “Penalizzate famiglie e l’intera filiera” (Di martedì 6 settembre 2022) anche l’import dei prodotti alimentari risente dell’aumento dei costi energetici che “ha un effetto valanga sulla spesa per importare cibi e bevande dall’estero”. A spiegarlo è Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio esterno per i primi cinque mesi del 2022. In particolare, il caro energia sta provocando incrementi di prezzi che in percentuale aumentano del 31%, nonostante l’aumento degli acquisti di cibo si fermi a un +8%. Tutto ciò avviene perché “l’aumento della dipendenza alimentare dall’estero spinge i rincari dei prodotti agroalimentari al consumo”. Significa che se aumenta il costo dell’energia, aumenta anche il costo del trasporto delle merci e l’incremento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)deirisente dell’aumento deienergetici che “ha un effetto valanga sulla spesa per importare cibi e bevande dall’estero”. A spiegarlo èsulla base dei dati Istat relativi al commercio esterno per i primi cinque mesi del 2022. In particolare, ilsta provocando incrementi di prezzi che in percentuale aumentano del 31%, nonostante l’aumento degli acquisti di cibo si fermi a un +8%. Tutto ciò avviene perché “l’aumento della dipendenza alimentare dall’estero spinge i rincari deiagroal consumo”. Significa che se aumenta il costo dell’, aumentail costo del trasporto delle merci e l’incremento ...

