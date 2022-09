Il candidato Aboubakar Sumahoro presenta la sua `Patente del cibo´ | ecco di cosa si tratta

globalistIT : - corti_peter : @Avv_Mant @aboubakar_soum forse hai una memoria selettiva, ma ti ricordo che stiamo parlando di un intervista di So… - tuttotv_info : @falcions85 Sabato sera, a un giorno in pretura, è apparsa la testimonianza di Aboubakar Soumahoro durante un proce… - delbono_gian : @aboubakar_soum Da italiano dovresti informarti meglio su quel che dice la Costituzione Italiana, poi chiedere a qu… - realUmbertoLM : @aboubakar_soum Non è che se tieni continuamente le mani giunte in quel modo sembri più credibile, eh. PS: da un ca… -

Dopo l'annuncio avvenuto a metà agosto, la candidatura diSoumahoro entra nel vivo dei contenuti. La `Patente del cibo´, un riordino organico delle ...e Sinistra Italiana per avermi. ...... che andranno ad aggiungersi al bolognese Andrea De Maria,PD all'uninominale blindato di ... Dietro aSoumahoro, in lotta anche all'uninominale contro Daniela Dondi, ci sono l'ex ...Soumahoro, che correrà alla Camera nel collegio di Modena nella lista di Europa Verde-Sinistra, è intervenuto oggi a Roma nel parco del Colle Oppio, per illustrare i temi sui quali si impegnerà.Il candidato di Verdi-Sinistra inaugura la sua sede elettorale in via Fabrizi: "Crediamo in un’identità plurale, no all’Italia fondata sull’odio" ...