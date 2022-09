Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic

(Di martedì 6 settembre 2022) . La notizia è data dal Corriere dello Sport. Erano giorni che la panchina del tecnico era data in bilico, dopo gli scarsi risultati di inizio stagione. Evidentemente il club lo ha ritenuto responsabile dell’andamento della squadra in classifica. L'articolo ilNapolista.

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - TuttoMercatoWeb : Corriere dello Sport - Il Bologna ha deciso: Sinisa Mihajlovic esonerato - Domelol96 : RT @CorSport: Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - scvgliaa : RT @CorSport: Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - marcullo02 : RT @CorSport: Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna -

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del ...In un contesto normale l'allenatore sarebbe già stato, anzi non lo si sarebbe confermato a giugno. Maè diversa. Lo è l'allenatore, combattente mai pronto alla resa, lo è la società ...Fenucci, Sartori e Di Vaio provano a convincere l'allenatore malato a farsi da parte, anche perché in caso di esonero è molto più ...Nella lunga riunione di ieri il Bologna ha deciso di cambiare, ma la situazione non è facile perché Siniša Mihajlovic non vuole dimettersi. La situazione tra la dirigenza, secondo Repubblica, è questa ...