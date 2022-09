Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic

(Di martedì 6 settembre 2022) AGI -non è più l'allenatore del. Il club non ha ancora ufficializzato la notizia, ma, secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa. Il tecnico serbo, sulla panchina rossoblù dal gennaio del 2019, paga i tre pareggi e le due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato.

Piace il profilo di Thiago Motta , ma sembra che l'italo - brasiliano sia ormai sul punto di accasarsi alal posto dell'Mihajlovic. Inoltre, sembra che in Viale della Liberazione ...... ilha deciso di esonerare Mihajlovic e di affidarsi a Thiago Motta. L'ex centrocampista ...nelle scorse ore Tedesco, che si aggiunge a Tuchel e Mihajlovic tra gli allenatori rimasti ...Lunga e toccante lettera di addio di Sinisa Mihajlovic al Bologna, dopo l'esonero di due giorni fa. Il tecnico serbo ha scelto Gazzetta.it per salutare il mondo rossoblù, ricordando ...Per l’ex Spezia un biennale da circa un milione a stagione, porterà con sé 5 collaboratori. Con la Fiorentina in panchina il duo Vigiani-Magnani ...