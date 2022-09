Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il club non ha ancora ufficializzato la notizia, ma, secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa. Il tecnico serbo, sulla panchina rossoblù dal gennaio del 2019, paga i tre pareggi e le due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato. Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI -non è più l'allenatore del. Il club non ha ancora ufficializzato la notizia, ma, secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa. Il tecnico serbo, sulla panchina rossoblù dal gennaio del 2019, paga i tre pareggi e le due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato.

