Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. In seguito all’incontro di oggi tra tecnico e dirigenza il club avrebbe deciso di voltare pagina ed esonerare l’allenatore. L’allenatore serbo ha così pagato il negativo avvio di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Si chiude dunque la lunga parentesi con l’allenatore serbo iniziata a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 settembre 2022)non è più l’allenatore del. In seguito all’incontro di oggi tra tecnico e dirigenza il club avrebbe deciso di voltare pagina ed esonerare l’allenatore. L’allenatore serbo ha così pagato il negativo avvio di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Si chiude dunque la lunga parentesi con l’allenatore serbo iniziata a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

