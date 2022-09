Il Bologna ha esonerato l’allenatore Sinisa Mihajlovic (Di martedì 6 settembre 2022) La squadra di calcio del Bologna ha annunciato di aver esonerato l’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic. Dopo cinque giornate la squadra ha ottenuto solo tre pareggi e due sconfitte ed è al momento quintultima in classifica. Mihajlovic, che ha 53 anni, Leggi su ilpost (Di martedì 6 settembre 2022) La squadra di calcio delha annunciato di averserbo. Dopo cinque giornate la squadra ha ottenuto solo tre pareggi e due sconfitte ed è al momento quintultima in classifica., che ha 53 anni,

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - GiovaAlbanese : Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic: il nome in pole per sostituirlo è quello di #ThiagoMotta. - capuanogio : Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Scelta sbagliata per un milione di motivi, cominciando da quelli sportivi - 45acpjoe : RT @LazioSpace: Sinisa #Mihajlovic è stato appena esonerato dal Bologna. Forza Sinisa i Laziali ti vogliono bene?? - Sicilianodoc7 : RT @GiuseLatorraca2: Il Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Da sportivo mi spiace dal punto di vista umano, ma poi c'è anche quello tecnico… -