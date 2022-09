Il Bologna ha esonerato l' allenatore Mihajlovic

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Lo si apprende da fonti vicine alla società rossoblù. La diri… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A #Bologna, esonerato Sinisa #Mihajlovic #SkySport #SkySerieA - Mau30495320 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A #Bologna, esonerato Sinisa #Mihajlovic #SkySport #SkySerieA - BlackMambasDen_ : RT @MemoriesMilan: #mihajlovic esonerato dal #Bologna. Nonostante una perdurante assenza nel ritiro per i suoi problemi di salute,paga i po… -

Dopo una riunione coi vertici delnella sua casa di Roma, Sinisa Mihajlovic è stato: presenti all'incontro l'Ad Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio, il vertice da parte del club aveva come scopo quello di portare ...Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del. Lo si apprende da fonti vicine alla società rossoblù. La dirigenza del club a breve ufficializzerà la decisione di sollevarlo dall'incarico. . 6 settembre 2022Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. La società a breve ufficializzerà la decisione di sollevarlo dall'incarico. L'esonero arriva ...Prime critiche alla decisione del Bologna di esonerare Siniša Mihajlovic. Il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso su Twitter, criticando la decisione del club rossoblù non per la malattia di ...