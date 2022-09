Il 6 settembre del 1959, la Mattel commercializza la prima Barbie (Di martedì 6 settembre 2022) Regina indiscussa di tutti i giocattoli, da generazioni e generazioni, parliamo della Barbie. Era infatti il 6 settembre del 1959, quando la casa di produzione di giochi per bambini, la Mattel, commercializza ufficialmente la prima Barbie. In realtà però, il progetto dell’iconica bambola, nasce qualche mese prima. Nel mese di marzo, in una cittadina americana del Wisconsin, Willow, nasceva il primo prototipo di Barbie. La Barbie, nasce come un giocattolo rivoluzionario per l’epoca. Ci troviamo alla fine degli anni 50‘, tra bambolotti da cullare e bambole di porcellana da contemplare immobili e con abiti pomposi e fuori moda. Arriva l’iconica Barbie, con un look accattivante, sempre al passo con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Regina indiscussa di tutti i giocattoli, da generazioni e generazioni, parliamo della. Era infatti il 6del, quando la casa di produzione di giochi per bambini, laufficialmente la. In realtà però, il progetto dell’iconica bambola, nasce qualche mese. Nel mese di marzo, in una cittadina americana del Wisconsin, Willow, nasceva il primo prototipo di. La, nasce come un giocattolo rivoluzionario per l’epoca. Ci troviamo alla fine degli anni 50‘, tra bambolotti da cullare e bambole di porcellana da contemplare immobili e con abiti pomposi e fuori moda. Arriva l’iconica, con un look accattivante, sempre al passo con i ...

