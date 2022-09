Il 13enne di Gragnano precipitato dal balcone: nell’indagine entra anche l’ex fidanzatina. Il punto (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre proseguono le indagini sulla morte di Alessandro – il 13enne di Gragnano morto giovedì 1° settembre, dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, dove viveva insieme ai genitori al quarto piano di uno stabile di via Lamma – il dolore e lo sconcerto aumentano la loro portata ad ogni nuova acquisizione o ipotesi investigativa. Questo pomeriggio, intanto, l’anatomopatologo ha svolto all’obitorio di Castellammare di Stabia (Napoli) l’autopsia sul corpo del giovane. Mentre domani sarà il giorno dell’ultimo addio al ragazzo: i suoi funerali si celebreranno alle ore 11.00, nel chiostro di Sant’Agostino a Gragnano. Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha indetto il lutto cittadino dalle 10 alle 14 di domani. Domani i funerali del 13enne di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre proseguono le indagini sulla morte di Alessandro – ildimorto giovedì 1° settembre, dopo esseredaldella sua abitazione, dove viveva insieme ai genitori al quarto piano di uno stabile di via Lamma – il dolore e lo sconcerto aumentano la loro portata ad ogni nuova acquisizione o ipotesi investigativa. Questo pomeriggio, intanto, l’anatomopatologo ha svolto all’obitorio di Castellammare di Stabia (Napoli) l’autopsia sul corpo del giovane. Mentre domani sarà il giorno dell’ultimo addio al ragazzo: i suoi funerali si celebreranno alle ore 11.00, nel chiostro di Sant’Agostino a. Il sindaco di, Nello D’Auria, ha indetto il lutto cittadino dalle 10 alle 14 di domani. Domani i funerali deldi ...

