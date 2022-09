Ihattaren scaricato dall’Ajax | la mossa del club olandese

(Di martedì 6 settembre 2022): ilha già deciso sul riscatto. Le ultime sul futuro del giocatoreMohammednon è stato inserito in lista Championsed è ora sempre più lontano dalla conferma. Stando a quanto riferito dal De Telegraaf, il giocatore non fa parte dei piani dele a gennaio verrà comunicata alla Juventus l’intenzione di non esercitare il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

