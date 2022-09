Icardi al Galatasaray? Arriva la conferma dal club turco! (Di martedì 6 settembre 2022) Il Galatasaray si prepara ad accogliere due colpi in entrata. A confermarlo è lo stesso allenatore dei turchi, Okan Buruk, che ha dichiarato di voler chiudere Mauro Icardi e Kaan Ayhan al più presto: “Sì, vogliamo chiudere il prima possibile l’acquisto di Mauro Icardi e quello di Kaan Ayhan del Sassuolo”. Okan Buruk Mauro Icardi PSG Il mercato in Turchia chiude l’8 settembre, per cui il tempo stringe e il club turco vuole cimentarsi in una vera e propria corsa contro il tempo per trovare l’accordo e chiudere i due acquisti. Vittorio Assenza Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Ilsi prepara ad accogliere due colpi in entrata. Arlo è lo stesso allenatore dei turchi, Okan Buruk, che ha dichiarato di voler chiudere Mauroe Kaan Ayhan al più presto: “Sì, vogliamo chiudere il prima possibile l’acquisto di Mauroe quello di Kaan Ayhan del Sassuolo”. Okan Buruk MauroPSG Il mercato in Turchia chiude l’8 settembre, per cui il tempo stringe e ilturco vuole cimentarsi in una vera e propria corsa contro il tempo per trovare l’accordo e chiudere i due acquisti. Vittorio Assenza

