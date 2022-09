I partiti politici e la scuola. Lettera (Di martedì 6 settembre 2022) Inviato da La nostra scuola - Invece di fare ridicole e fantasiose promesse di aumento degli stipendi degli insegnanti, i partiti politici che volessero davvero recuperare un rapporto con un mondo della scuola massacrato da venticinque anni di "riforme" neoliberiste dovrebbero prendere posizione con la massima chiarezza su tutto ciò che è stato fatto e si vuole ancora fare per distruggere quello che era uno dei sistemi di istruzione pubblica migliori del mondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022) Inviato da La nostra- Invece di fare ridicole e fantasiose promesse di aumento degli stipendi degli insegnanti, iche volessero davvero recuperare un rapporto con un mondo dellamassacrato da venticinque anni di "riforme" neoliberiste dovrebbero prendere posizione con la massima chiarezza su tutto ciò che è stato fatto e si vuole ancora fare per distruggere quello che era uno dei sistemi di istruzione pubblica migliori del mondo. L'articolo .

