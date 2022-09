I nuovi Apple Watch 7 con le offerte di Vodafone

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022)hanno dato vita ad un programma chiamatoOneNumber, una soluzione ottimale per far fronte a molte richieste del consumatore. Sarà possibile grazie a questo piano di abbonamento lasciare uno smartphone a casa e stare senza pensieri con lo smart, in questo caso il nuovo7, con il quale sarà permesso effettuare chiamate o mandare sms in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Questo perché conOneNumber si attiva un servizio che consente al cliente di condividere lo stesso numero e la stessa offerta tra un iPhone ed un. OneNumber è di fatto disponibile per ogni modello didelle serie 7 insieme alle tariffe di ...