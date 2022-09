I ministri europei si riuniscono, ma sul gas ognuno va per conto proprio (Di martedì 6 settembre 2022) Grande attesa per il Consiglio “straordinario” dei ministri europei per l’energia in programma per giovedì 9 settembre. Dalla riunione dovrebbero sorgere le linee di una politica energetica europea che dovrebbe essere un segno concreto di coesione e, quindi, forza dell’Unione europea (Ue), ma si ha l’impressione che ogni Stato vada per conto proprio e che in generale si dia maggiore attenzione all’aumento della spesa pubblica, che alla diversificazione degli approvvigionamenti, strumento essenziale per giungere ad una maggiore concorrenza in un mercato essenzialmente monopolista. È di domenica sera la notizia secondo cui Olaf Scholz, cancelliere del governo tedesco, ha approvato in queste ore un nuovo piano di aiuti economici dal valore di 65 miliardi di euro per combattere il caro energia. Questo nuovo piano di aiuti ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Grande attesa per il Consiglio “straordinario” deiper l’energia in programma per giovedì 9 settembre. Dalla riunione dovrebbero sorgere le linee di una politica energetica europea che dovrebbe essere un segno concreto di coesione e, quindi, forza dell’Unione europea (Ue), ma si ha l’impressione che ogni Stato vada pere che in generale si dia maggiore attenzione all’aumento della spesa pubblica, che alla diversificazione degli approvvigionamenti, strumento essenziale per giungere ad una maggiore concorrenza in un mercato essenzialmente monopolista. È di domenica sera la notizia secondo cui Olaf Scholz, cancelliere del governo tedesco, ha approvato in queste ore un nuovo piano di aiuti economici dal valore di 65 miliardi di euro per combattere il caro energia. Questo nuovo piano di aiuti ...

