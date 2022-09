Harry Styles al Festival di Venezia: outfit da vero divo e bagno di folla (Di martedì 6 settembre 2022) Al Festival di Venezia era il personaggio più atteso. Finalmente è arrivato il turno di Harry Styles , popstar della boy band One Direction e che ha intrapreso una carriera da solista pochi anni fa. ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) Aldiera il personaggio più atteso. Finalmente è arrivato il turno di, popstar della boy band One Direction e che ha intrapreso una carriera da solista pochi anni fa. ...

team_world : Sono enormemente grato alle persone che mi hanno appoggiato nella mia vita e in particolare ai fan che mi hanno sem… - team_world : Buongiorno a tutti, ma soprattutto a Harry Styles che oggi si è svegliato in una delle città più belle del mondo ??… - team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - F2AV8A_ : RT @Syndrome_Harry: Buongiornissimo con Harry Styles che dice in italiano 'conosco i miei polli' a radio Italia. LUI ORMAI ITALIANO AL 100%… - Fla__98 : Non ce l'ho con harry styles e non è un post contro di lui, anzi, lo apprezzo come cantante. Ma trovo un po' esager… -