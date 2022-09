Guenda Goria è irriconoscibile | persi tutti i capelli biondi

(Di martedì 6 settembre 2022)ha improvvisamente detto addio alla sua lunga chioma bionda e fluente. Ma come mai? Dove sono finiti i suoi bellissimicolor oro? Senz’altro ora stenterete a riconoscerla: la ex gieffina adesso sembra quasi un’altra donna.-Altranotizia-(Fonte: Google) La figlia di Amedeoe Mariateresa Ruta ci ha dato un taglio. Con il suo nuovo look,è letteralmente. Chissà cosa penseranno i fan del suo hairstyling., addio aiLa figlia del famoso giornalista sportivo, Amedeoe della conduttrice televisiva Mariateresa Ruta, negli ultimi anni si è ...

tiziana_luciano : @p3800493059 Era a mangiare con Marco Sforza,Francesco,Guenda Goria ecc perché hanno taggato lo stesso locale?? - Ingrid81632334 : @MiottiRomina Qualcuno stanotte ha insinuato che jess fosse in un noto locale di Roma con Guenda Goria, il fidanzat… - 361_magazine : Guenda Goria e un’estate indimenticabile: altre sorprese in arrivo -

TGCOM

ha smesso di fare il giornalista, ma non ha detto addio alla televisione. Dopo aver seguito le avventure dell'ex moglie e della figliaal Grande Fratello Vip 5 , l'ex giornalista ha ...Patrizia Rossetti vs/ "Mai abbandonata da Maria Teresa, a 17 anni lei" Guenda Goria si gode le vacanze in amore e libertà dopo la paura Guenda Goria, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip dove aveva partecipato insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, nell’ultimo ...Amedeo Goria si racconta sulle pagine del settimanale Mio, parlando della sua relazione con Vera Miales, dei rapporti con Maria Teresa Ruta.