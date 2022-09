Guenda Goria da infarto | lo scatto senza veli è da cardiopalma FOTO

Leggi su specialmag

(Di martedì 6 settembre 2022) L’attricesbanca tutto: si concede ai follower in una versione piccante e inedita,sotto al sole siciliano.(fonte youtube)L’affascinante figlia d’artesi contraddistingue nel jet-set italiano per classe, eleganza e innata simpatia. Figlia della spumeggiante Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo, l’attrice e pianista ha militato, alla pari dei genitori, nell’ambita casa di Cinecittà. Dopo alcune comparsate nel format “La Pupa e il Secchione”, in cui il suo fidanzato Mirko Gancitano figurava nella schiera dei Secchioni,ha attraversato un periodo molto difficile. L’attrice ha infatti annunciato di essere affetta da endometriosi, e ...