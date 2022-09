Gravina: "Sono preoccupato, rischiamo di chiudere Coverciano. Crisi energetica peggio della pandemia" (Di martedì 6 settembre 2022) Gabriele Gravina, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, rilascia le seguenti dichiarazioni: “È peggio della pandemia, perché allora con i protocolli siamo ripartiti, stavolta questo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 6 settembre 2022) Gabriele, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, rilascia le seguenti dichiarazioni: “È, perché allora con i protocolli siamo ripartiti, stavolta questo...

Pall_Gonfiato : Gravina: 'Sono preoccupato, rischiamo di chiudere Coverciano. Crisi energetica peggio della pandemia' - StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: @sportface2016 Nello sport, così come nella politica, niente di peggio dei finti riformisti. #Gravina appartiene a questa cat… - Ceraunavolta6 : RT @Edorsi53: @sportface2016 Nello sport, così come nella politica, niente di peggio dei finti riformisti. #Gravina appartiene a questa cat… - Edorsi53 : @sportface2016 Nello sport, così come nella politica, niente di peggio dei finti riformisti. #Gravina appartiene a… - toure_ballo : Questo è lo stile #Milan!.!.!. Polizia, lega serie A volete aprire un indagine contro questi bilanisti? Ma vi rende… -