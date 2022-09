Gravina: «Senza aiuti del Governo, chiuderemo Coverciano. Arrivano bollette di 79mila euro» (Di martedì 6 settembre 2022) Il Messaggero intervista il presidente della Figc Gabriele Gravina che chiede per il calcio aiuti per fronteggiare gli aumenti energetici. «È peggio della pandemia, perché allora con i protocolli siamo ripartiti, stavolta questo tsunami ci trova già a terra e non abbiamo contromisure, ci mancano i soldi. Così il calcio non si rialza più». Il settore sta vivendo una crisi importante. La Figc chiede che l’associazionismo sportivo venga incluso dal Governo tra le imprese che beneficeranno delle misure anti- crisi in approvazione nel prossimo consiglio dei ministri in programma dopodomani. Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio: cosa vi aspettare dal Governo? «Chiediamo, anzi pretendiamo pari dignità con tutti gli altri settori. Dalla Serie A alle giovanili. In questi giorni ci siamo mossi, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Il Messaggero intervista il presidente della Figc Gabrieleche chiede per il calcioper fronteggiare gli aumenti energetici. «È peggio della pandemia, perché allora con i protocolli siamo ripartiti, stavolta questo tsunami ci trova già a terra e non abbiamo contromisure, ci mancano i soldi. Così il calcio non si rialza più». Il settore sta vivendo una crisi importante. La Figc chiede che l’associazionismo sportivo venga incluso daltra le imprese che beneficeranno delle misure anti- crisi in approvazione nel prossimo consiglio dei ministri in programma dopodomani. Gabriele, presidente della Federcalcio: cosa vi aspettare dal? «Chiediamo, anzi pretendiamo pari dignità con tutti gli altri settori. Dalla Serie A alle giovanili. In questi giorni ci siamo mossi, ...

